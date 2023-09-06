Данк Остина Ривза и аллей-уп Тайриза Халибертона на Паоло Банкеро – в пятерке лучших моментов 1-го дня 1/4 финала ЧМ-2023

ФИБА представила пятерку лучших моментов 1-го игрового дня 1/4 финала чемпионата мира-2023.

В Топ-5 вошли данк и аллей-уп на .

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Американцы впервые с 2002 года проиграли на групповом этапе ЧМ. Уже можно паниковать?