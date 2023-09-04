В финале «Битвы лиг» ЦСКА-2 уступил клубу UBA «Московский»
В минувшие выходные в Москве на площадке Live Arena прошла «Битва лиг» – противостояние профессионалов и любителей (в турнире встречались представители Суперлиги и лиги UBA).
Суперлигу представлял ЦСКА-2. В первой встрече красно-синие обыграли команду Take Shot из столичной лиги UBA (99:77).
В финале «Битвы лиг» ЦСКА-2 уступил клубу UBA «Московский» со счетом 77:87.
Встречу посетили главный тренер ЦСКА Эмил Райкович, игроки Филипп Гафуров, Антон Карданахишвили, Никита Михайловский, Самсон Руженцев, а также ветераны клуба Сергей Тараканов и Александр Гусев.
В матче за 3-е место МБА-МАИ обыграла Take Shot.
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