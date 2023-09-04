В финале «Битвы лиг» ЦСКА-2 уступил клубу UBA «Московский»

Теги ЦСКА Сергей Тараканов суперлига Россия любительский баскетбол ЦСКА-2 Никита Михайловский Эмил Райкович Антон Карданахишвили Филипп Гафуров Баскетбол

В минувшие выходные в Москве на площадке Live Arena прошла «Битва лиг» – противостояние профессионалов и любителей (в турнире встречались представители Суперлиги и лиги UBA). 

Суперлигу представлял ЦСКА-2. В первой встрече красно-синие обыграли команду Take Shot из столичной лиги UBA (99:77). 

В финале «Битвы лиг» ЦСКА-2 уступил клубу UBA «Московский» со счетом 77:87.

Встречу посетили главный тренер ЦСКА Эмил Райкович, игроки Филипп Гафуров, Антон Карданахишвили, Никита Михайловский, Самсон Руженцев, а также ветераны клуба Сергей Тараканов и Александр Гусев.

В матче за 3-е место МБА-МАИ обыграла Take Shot.

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