В минувшие выходные в Москве на площадке Live Arena прошла «Битва лиг» – противостояние профессионалов и любителей (в турнире встречались представители Суперлиги и лиги UBA).

Суперлигу представлял . В первой встрече красно-синие обыграли команду Take Shot из столичной лиги UBA (99:77).

В финале «Битвы лиг» ЦСКА-2 уступил клубу UBA «Московский» со счетом 77:87.

Встречу посетили главный тренер ЦСКА Эмил Райкович, игроки , , , Самсон Руженцев, а также ветераны клуба и Александр Гусев.

В матче за 3-е место МБА-МАИ обыграла Take Shot.

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