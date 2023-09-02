Эксперт Крис Мэнникс: «Если «Оклахома» отлично начнет сезон, то может выменять Дэмиана Лилларда»

Эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс считает, что «Оклахома» может выменять звездного разыгрывающего « » Дэмиана Лилларда по ходу сезона.

«Допустим, «Оклахома» сенсационно начинает сезон. К январю они выигрывают 60 процентов матчей и занимают третье или четвертое место в Западной конференции. «Оклахома» понимает, что не сможет платить всем этим парням в своем составе. У них избыток молодых талантливых игроков, у них избыток драфт-пиков.

Что помешает сказать: «У Дэмиана Лилларда осталось три с половиной года по контракту, давайте возьмем его. Давайте поставим его в пару к Шэю Гилджес-Александеру, а на позицию третьего номера, и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Мэнникс на подкасте The Crossover.

«Оклахома» Кевина Дюрэнта – главное недоразумение XXI века