Эксперт Крис Мэнникс: «Если «Оклахома» отлично начнет сезон, то может выменять Дэмиана Лилларда»
Эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс считает, что «Оклахома» может выменять звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда по ходу сезона.
«Допустим, «Оклахома» сенсационно начинает сезон. К январю они выигрывают 60 процентов матчей и занимают третье или четвертое место в Западной конференции. «Оклахома» понимает, что не сможет платить всем этим парням в своем составе. У них избыток молодых талантливых игроков, у них избыток драфт-пиков.
Что помешает Сэму Прести сказать: «У Дэмиана Лилларда осталось три с половиной года по контракту, давайте возьмем его. Давайте поставим его в пару к Шэю Гилджес-Александеру, а Лу Дорта на позицию третьего номера, и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Мэнникс на подкасте The Crossover.
А, если говорить про саму новость, то этот какой-то бред как по мне. Если Оклахома начнёт удачно, то ей не нужен Лиллард, вернее непонятно зачем нужен. У нас итак может не хватать бросков на всю перспективную молодёжь, а тут у нас ещё и Дэйм. Если бы Сэм Прести хотел звезду, то давно бы обменял Криса Пола, который и своим контрактом и своей манерой игры не мешал молодёжи развиваться и своим уровнем игры добавил бы необходимое количество побед, если бы был бы полностью здоров. Непонятно, зачем это Лилларду? Он ради Оклахомы (команды, которая в лучшем случае может пошуметь в ПО, да и то если сильно повезёт) поставил крест на своих словах лояльности Портленду? Вот зачем рисковать своей репутацией ради команды, которая не борется за чемпионство? Считаю, что Лиллард дал ясно понять куда хочет, и думаю, что он сделает от себя всё зависящее, чтобы это желание превратилось в жизнь.
В общем, если такой обмен и нужен, то только ГМу Портленда, которому нужен отчаявшийся ГМ, который не поскупится на Лилларда. То как эксперт описал данный сценарий, мне трудно описать иначе кроме как бредовый.
Но тут важно, чтобы сам Лиллард был не против, а значит Портленд должен держать его вне игры практически до дедлайна, не обменивая на бич-пакет из Майами. Вот тут сомнения в стойкости офиса Блэйзерс.
В прошлом сезоне Окла и без Холмгрена могла выйти в ПО напрямую, но её больше всех прессовали судьи. Тренер Дэйгнолт вполне здорово смотрится, несмотря на некоторые оплошности. Окла могла в защите не хуже Хит даже без Чета, что для Дэйма вполне принципиально.
Пока что Клипперс явно в проигрыше от того обмена