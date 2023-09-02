Эксперт Крис Мэнникс: «Если «Оклахома» отлично начнет сезон, то может выменять Дэмиана Лилларда»

Теги возможные переходы Портленд НБА Сэм Прести Оклахома-Сити Дэмиан Лиллард Шэй Гилджес-Александер Лугенц Дорт Баскетбол

Эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс считает, что «Оклахома» может выменять звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда по ходу сезона.

«Допустим, «Оклахома» сенсационно начинает сезон. К январю они выигрывают 60 процентов матчей и занимают третье или четвертое место в Западной конференции. «Оклахома» понимает, что не сможет платить всем этим парням в своем составе. У них избыток молодых талантливых игроков, у них избыток драфт-пиков.

Что помешает Сэму Прести сказать: «У Дэмиана Лилларда осталось три с половиной года по контракту, давайте возьмем его. Давайте поставим его в пару к Шэю Гилджес-Александеру, а Лу Дорта на позицию третьего номера, и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Мэнникс на подкасте The Crossover.

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11 комментариев

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Alexander92
Ответ Evgeniy 72
Ну в принципе да, у Оклы есть всё то, что просит Портленд - пики, проспект, и возможность провернуть даже прямой обмен по сумме контрактов. Впрочем Прести может организовать и многосторонний трейд, если Портленд будет морщиться. Бертанс на этом ЧМ уже набрал вистов, его контракт не настолько ужасно сейчас выглядит, и можно разменять на кого-то травмированного, получив пики. Оладипо подлечат, и выгодно покажут, он истекающий, и за него можно также чего-то получить в плане пиков. Пусть всё это пики второго раунда, но как добавка для Портленда это не лишнее. Гидди скорее всего в качестве проспекта, а если он не нужен Портленду, то его легко обменять на пики первого раунда. Но тут важно, чтобы сам Лиллард был не против, а значит Портленд должен держать его вне игры практически до дедлайна, не обменивая на бич-пакет из Майами. Вот тут сомнения в стойкости офиса Блэйзерс.
Извини, конечно, но как будем продлевать игроков при таком гигантском контракте Лилларда и по сумме и по количеству лет? Отпускать молодёжь за пики ради того чтобы за нас продолжать играть Дэйм? Прести, я надеюсь, хоть немного умеет считать для понимания, что такой контракт Лилларда - смерть надеждам на построение боеспособного коллектива на годы вперёд. Это сейчас платёжка выглядит приятно, пока у всех молодых игроков детские контракты. Когда нужно будет их продлевать, то контракт Лилларда будет как раковая опухоль в этом деле.

А, если говорить про саму новость, то этот какой-то бред как по мне. Если Оклахома начнёт удачно, то ей не нужен Лиллард, вернее непонятно зачем нужен. У нас итак может не хватать бросков на всю перспективную молодёжь, а тут у нас ещё и Дэйм. Если бы Сэм Прести хотел звезду, то давно бы обменял Криса Пола, который и своим контрактом и своей манерой игры не мешал молодёжи развиваться и своим уровнем игры добавил бы необходимое количество побед, если бы был бы полностью здоров. Непонятно, зачем это Лилларду? Он ради Оклахомы (команды, которая в лучшем случае может пошуметь в ПО, да и то если сильно повезёт) поставил крест на своих словах лояльности Портленду? Вот зачем рисковать своей репутацией ради команды, которая не борется за чемпионство? Считаю, что Лиллард дал ясно понять куда хочет, и думаю, что он сделает от себя всё зависящее, чтобы это желание превратилось в жизнь.

В общем, если такой обмен и нужен, то только ГМу Портленда, которому нужен отчаявшийся ГМ, который не поскупится на Лилларда. То как эксперт описал данный сценарий, мне трудно описать иначе кроме как бредовый.
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Tim Timson
мародёры Мэнникса)
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OlegTs
Да хватит уже натягивать сову на глобус. Лиллард в жизни в Оклахому не поедет. Кто из звёздных игроков, кроме выбранных на драфте Кеши, Расса и Хардена, задерживались там больше одного сезона? Только полуЖорж и тот, выдав великолепный сезон, смотался в ЛАК.
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Evgeniy 72
Ну в принципе да, у Оклы есть всё то, что просит Портленд - пики, проспект, и возможность провернуть даже прямой обмен по сумме контрактов. Впрочем Прести может организовать и многосторонний трейд, если Портленд будет морщиться. Бертанс на этом ЧМ уже набрал вистов, его контракт не настолько ужасно сейчас выглядит, и можно разменять на кого-то травмированного, получив пики. Оладипо подлечат, и выгодно покажут, он истекающий, и за него можно также чего-то получить в плане пиков. Пусть всё это пики второго раунда, но как добавка для Портленда это не лишнее. Гидди скорее всего в качестве проспекта, а если он не нужен Портленду, то его легко обменять на пики первого раунда.
Но тут важно, чтобы сам Лиллард был не против, а значит Портленд должен держать его вне игры практически до дедлайна, не обменивая на бич-пакет из Майами. Вот тут сомнения в стойкости офиса Блэйзерс.
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Evgeniy 72
Ответ OlegTs
Туда даже Биг Эл не поехал, а кто-то в здравом уме расчитывает на Лилларда. Смешно.
Смешно - это навешивать клише. Сейчас Оклахома самая любопытная команда, учитывая ожидания от Чета. И да, от него ждут гораздо больше, чем от Банкеро, который получил приз новичка в прошедшем сезоне.
В прошлом сезоне Окла и без Холмгрена могла выйти в ПО напрямую, но её больше всех прессовали судьи. Тренер Дэйгнолт вполне здорово смотрится, несмотря на некоторые оплошности. Окла могла в защите не хуже Хит даже без Чета, что для Дэйма вполне принципиально.
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На кой хрен нам Лиллард?
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OlegTs
Ответ Stephan Carrypenko
Про Мело забыл
А он что больше одного сезона там шорты на лавке протирал? Не помню.
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ГРУПА ЗИСК
Ответ OlegTs
Да хватит уже натягивать сову на глобус. Лиллард в жизни в Оклахому не поедет. Кто из звёздных игроков, кроме выбранных на драфте Кеши, Расса и Хардена, задерживались там больше одного сезона? Только полуЖорж и тот, выдав великолепный сезон, смотался в ЛАК.
не смотался, а обменяли, параллельно раздев Клипперс на все возможные и невозмодные активы.
Пока что Клипперс явно в проигрыше от того обмена
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