Эксперт Бобби Маркс считает, что «Портленду» следует согласиться на обмен многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда в « ».

«У « » не будет более привлекательного предложения по Лилларду, чем то, что есть от «Майами». Им стоит посмотреть правде в глаза.

, два молодых игроков и драфт пики. Это лучшее, что они смогут получить», – считает Маркс.

Лиллард в межсезонье-2023 запросил обмен, сам он хочет перейти именно в «Хит».

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