Бобби Маркс: «У «Портленда» не будет более привлекательного предложения по Лилларду, чем то, что есть от «Майами»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Тайлер Хирро Бобби Маркс Баскетбол

Эксперт Бобби Маркс считает, что «Портленду» следует согласиться на обмен многолетнего лидера команды Дэмиана Лилларда в «Майами».

«У «Портленда» не будет более привлекательного предложения по Лилларду, чем то, что есть от «Майами». Им стоит посмотреть правде в глаза.

Тайлер Хирро, два молодых игроков и драфт пики. Это лучшее, что они смогут получить», – считает Маркс.

Лиллард в межсезонье-2023 запросил обмен, сам он хочет перейти именно в «Хит».

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3 комментария

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AEZAKMI228
В смысле..... На спортсе же каждый второй писал что птб надо посылать маями и надо выжидать топ условия..
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Roman Boroveev
Так и сказал:"два молодых игроков"?
А шпильку не отпускал?
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Nightyork97
Пусть Маркс лучше расскажет почему Майами за 3 месяца не может обменять Тайлера Хирро на пики для ПТБ.
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