«Майами» проявляет интерес к Святославу Михайлюку

Теги возможные переходы Майами Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос НБА Святослав Михайлюк Баскетбол

«Майами» может заключить соглашение с атакующим защитником Святославом Михайлюком, информирует обозреватель команды Грег Сильвандер.

Журналист отмечает, что данное подписание напрашивается, учитывая вероятный уход из команды Данкана Робинсона и Тайлера Хирро, а также потерю Макса Струса этим летом.

Сообщалось, что Михайлюк близок к соглашению с греческим «Панатинаикосом», однако украинец пытается остаться в НБА.

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1 комментарий

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Sergio198344
Повезет Святу, если подпишут.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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