«Майами» проявляет интерес к Святославу Михайлюку
«Майами» может заключить соглашение с атакующим защитником Святославом Михайлюком, информирует обозреватель команды Грег Сильвандер.
Журналист отмечает, что данное подписание напрашивается, учитывая вероятный уход из команды Данкана Робинсона и Тайлера Хирро, а также потерю Макса Струса этим летом.
Сообщалось, что Михайлюк близок к соглашению с греческим «Панатинаикосом», однако украинец пытается остаться в НБА.
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