«Майами» проявляет интерес к Святославу Михайлюку

« » может заключить соглашение с атакующим защитником , информирует обозреватель команды Грег Сильвандер.

Журналист отмечает, что данное подписание напрашивается, учитывая вероятный уход из команды Данкана Робинсона и Тайлера Хирро, а также потерю Макса Струса этим летом.

Сообщалось, что Михайлюк близок к соглашению с греческим « », однако украинец пытается остаться в .

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