Марко Гудурич о Филипе Петрушеве: «Неслучайно он попал в НБА»

Атакующий защитник сборной Сербии Марко Гудурич похвалил партнера по команде , который набрал 17 очков и сделал 6 подборов за 17 минуты в матче 1/4 финала чемпионата мира против Литвы (87:68).

«Лучший ли это его матч за сборную? Лучше спросите у него.

Но мне понравилось, как он играл. Он взял на себя задачу сыграть против Валанчюнаса и Мотеюнаса. Потрясающая игра. Неслучайно он попал в НБА», – сказал Гудурич.

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