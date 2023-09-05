Марко Гудурич о Филипе Петрушеве: «Неслучайно он попал в НБА»
Атакующий защитник сборной Сербии Марко Гудурич похвалил партнера по команде Филипа Петрушева, который набрал 17 очков и сделал 6 подборов за 17 минуты в матче 1/4 финала чемпионата мира против Литвы (87:68).
«Лучший ли это его матч за сборную? Лучше спросите у него.
Но мне понравилось, как он играл. Он взял на себя задачу сыграть против Валанчюнаса и Мотеюнаса. Потрясающая игра. Неслучайно он попал в НБА», – сказал Гудурич.
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