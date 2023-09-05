Марко Гудурич о Филипе Петрушеве: «Неслучайно он попал в НБА»

Теги сборная Литвы сборная Сербии Марко Гудурич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Филип Петрушев Баскетбол

Атакующий защитник сборной Сербии Марко Гудурич похвалил партнера по команде Филипа Петрушева, который набрал 17 очков и сделал 6 подборов за 17 минуты в матче 1/4 финала чемпионата мира против Литвы (87:68).

«Лучший ли это его матч за сборную? Лучше спросите у него.

Но мне понравилось, как он играл. Он взял на себя задачу сыграть против Валанчюнаса и Мотеюнаса. Потрясающая игра. Неслучайно он попал в НБА», – сказал Гудурич.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
А самодур Атаман выгнал его из Эфеса)
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