Тео Пинсон: «Брэндон Ингрэм – в списке игроков, против которых сложнее всего защищаться»

Атакующий защитник «Сан-Антонио» стал гостем подкаста Тео Пинсона Run Your Race.

Баскетболисты сошлись во мнении, высоко отозвавшись о навыках игры в нападении (« »).

«Я уже официально заявлял, что он в списке игроков, против которых сложнее всего защищаться», – сказал Пинсон.

«Он один из тех самых парней. При этом почти ничего не говорит. Би-Ай – элита. Даже соперника не замечает, когда выходит на бросок в прыжке. Раздает передачи, делает всех лучше. Набор очков? Без усилий», – подытожил Грэм.

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