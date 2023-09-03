Тео Пинсон: «Брэндон Ингрэм – в списке игроков, против которых сложнее всего защищаться»

Теги Новый Орлеан сборная США НБА Брэндон Ингрэм Чемпионат мира по баскетболу 2023 Девонте Грэм Тео Пинсон Баскетбол

Атакующий защитник «Сан-Антонио» Девонте Грэм стал гостем подкаста Тео Пинсона Run Your Race.

Баскетболисты сошлись во мнении, высоко отозвавшись о навыках игры в нападении Брэндона ИнгрэмаНовый Орлеан»).

«Я уже официально заявлял, что он в списке игроков, против которых сложнее всего защищаться», – сказал Пинсон.

«Он один из тех самых парней. При этом почти ничего не говорит. Би-Ай – элита. Даже соперника не замечает, когда выходит на бросок в прыжке. Раздает передачи, делает всех лучше. Набор очков? Без усилий», – подытожил Грэм.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stephan Carrypenko
Ответ VKing24
Кто такой этот Пинсон? Почему человек, который провел в НБА 127 игр по 8 минут в среднем, говорит о какой то защите против звёзд? Чувак просто не выходит на площадку, но наверное эксперт по защите
А как бывают хорошие тренеры, менеджеры в НБА и тд, если выглядели плохо на фоне звёзд тли не сыграли ни одной игры?! НБА-элита и задержавшись там даже на 127 игр, ты крут! Поэтому не стоит рассказывать , что маки красные цветы... если человек там был, является профи, то запустить свой подкаст и обсуждать игроков (тем более в норм контексте) он как минимум имеет право ))
Тебе уместней будет тогда упрекнуть Взял мяч и прочих «экспертов», хотя там тоже менеджеры и тренеры называют Керра физруком)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий