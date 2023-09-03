Тео Пинсон: «Брэндон Ингрэм – в списке игроков, против которых сложнее всего защищаться»
Атакующий защитник «Сан-Антонио» Девонте Грэм стал гостем подкаста Тео Пинсона Run Your Race.
Баскетболисты сошлись во мнении, высоко отозвавшись о навыках игры в нападении Брэндона Ингрэма («Новый Орлеан»).
«Я уже официально заявлял, что он в списке игроков, против которых сложнее всего защищаться», – сказал Пинсон.
«Он один из тех самых парней. При этом почти ничего не говорит. Би-Ай – элита. Даже соперника не замечает, когда выходит на бросок в прыжке. Раздает передачи, делает всех лучше. Набор очков? Без усилий», – подытожил Грэм.
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