Александер Мадсен вернулся в ВЭФ

объявил о возвращении в команду центрового сборной Финляндии Александера Мадсена (28 лет, 207 см).

Мадсен выступал за рижский клуб с 2019 по 2022 год, став трехкратным чемпионом Латвии.

Прошлый сезон финн провел за греческий , набирая 6,3 очка и 2,5 подбора в среднем за матч.

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