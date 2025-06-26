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Диллон Брукс подал ходатайство о запретительном судебном приказе против бывшей девушки, утверждая, что она угрожала отрезать ему пальцы

Диллон Брукс обвиняет свою бывшую девушку в «эмоциональном насилии».

Форвард Диллон Брукс, которого обменяют из «Хьюстона» в «Финикс» в следующем месяце, подал ходатайство о временном запретительном судебном приказе против своей бывшей девушки и матери его двоих детей Хизер Эндрюс.

В заявлении Брукс утверждает, что Эндрюс угрожала ему насилием, наносила ущерб его имуществу и взламывала его различные аккаунты в социальных сетях на протяжении их отношений. По словам баскетболиста, девушка угрожала, что отрежет ему пальцы. 

Брукс встретил Эндрюс в ночном клубе Лас-Вегаса в 2018 году, вскоре после этого у них завязались отношения. Через несколько месяцев девушка забеременела, и вскоре после этого, по словам Брукса, началось «эмоционально агрессивное» поведение. Игрок утверждает, что она отправляла скриншоты их личных разговоров нескольким изданиям, пытаясь настроить общественное мнение против него. После того, как она забеременела их вторым ребенком, Эндрюс стала «еще более агрессивной и угрожающей».

В одном из прилагаемых скриншотов их переписки Эндрюс якобы написала: «Я найму кого-нибудь, чтобы он отрезал каждый из твоих чертовых мизинцев по одному. Так что ты никогда не сможешь играть в баскетбол. Теперь я понимаю, почему люди расисты».

Эндрюс также якобы угрожала навредить матери Брукса. В одном из сообщений говорилось: «Я пошлю кого-нибудь за твоей мамой, сука». В прошлом году Эндрюс получила временный запретительный судебный приказ против Брукса за предполагаемые преследования и угрозы.

Бывшая пара предстанет перед судьей Лос-Анджелеса в следующем месяце.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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