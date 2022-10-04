Лига чемпионов. «Каршияка» примет АЕК, «Мурсия» – «Тофаш» и другие матчи

Во вторник, 4 октября, пройдет шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов.

Турецкая «Каршияка» примет на своей площадке греческий АЕК. Испанская «Мурсия» встретится с турецким «Тофашем».

чемпионов

Групповой этап

Группа A

Мурсия (Испания) – Тофаш (Турция)

4 октября. 21:30

Положение команд: «Мурсия» (Испания) – 0-0, «Страсбург» (Франция) – 0-0, «Сомбатхей» (Венгрия) – 0-0, (Турция) – 0-0.

Группа B

Каршияка (Турция) – (Греция)

4 октября. 19:30

Положение команд: «Бонн» (Германия) – 0-0, «Каршияка» (Турция) – 0-0, АЕК (Греция) – 0-0, «Реджо-Эмилия» (Италия) – 0-0.

Группа C

Положение команд: «Хапоэль Холон» (Израиль) – 1-0, «Легия» (Польша) – 0-1, «Галатасарай» (Турция) – 0-0, «Остенде» (Бельгия) – 0-0.

Группа D

Нимбурк (Чехия) – Бильбао (Испания)

4 октября. 19:30

Положение команд: (Испания) – 0-0, («Чехия») – 0-0, «Игокеа» (Босния и Герцеговина) – 0-0, «Бахчешехир» (Турция) – 0-0.

Группа E

Людвигсбург (Германия) – Баккен (Дания)

4 октября. 21:00

Положение команд: «Хапоэль Иерусалим» (Израиль) – 1-0, «Дарушафака» (Турция) – 0-1, «Людвигсбург» (Германия) – 0-0, «Баккен» (Дания) – 0-0.

Группа F

ВЭФ (Латвия) – Бенфика (Португалия)

4 октября. 19:00

Лимож (Франция) – Манреса (Испания)

4 октября. 21:30

Положение команд: «Манреса» (Испания) – 0-0, «Лимож» (Франция) – 0-0, «ВЭФ» (Латвия) – 0-0, «Бенфика» (Португалия) – 0-0.

Группа G

Положение команд: «Дижон» (Франция) – 0-0, ПАОК (Греция) – 0-0, «Уникаха» (Испания) – 0-0, «Динамо Сассари» (Италия) – 0-0.

Группа H

Положение команд: «Перистери» (Греция) – 1-0, «Бней Герцлия» (Израиль) – 0-1, «Ритас» (Литва) – 0-0, «Тенерифе» (Испания) – 0-0.

Примечание: время начала матчей – московское.

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