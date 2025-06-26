Евгений Кафельников после выбора Егора Демина на драфте: «Теперь у меня еще больше будет интереса следить за НБА»

Евгений Кафельников отреагировал на выбор Егора Демина под 8-м номером драфта.

«Теперь у меня еще больше будет интереса следить за НБА , надеюсь, и у остальных соотечественников тоже», – написал Кафельников в социальной сети.

Евгений Кафельников – двукратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира.

«Бруклин » выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина под восьмым номером драфта-2025.