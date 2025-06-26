Евгений Кафельников после выбора Егора Демина на драфте: «Теперь у меня еще больше будет интереса следить за НБА»
Евгений Кафельников отреагировал на выбор Егора Демина под 8-м номером драфта.
«Теперь у меня еще больше будет интереса следить за НБА, надеюсь, и у остальных соотечественников тоже», – написал Кафельников в социальной сети.
Евгений Кафельников – двукратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира.
«Бруклин» выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина под восьмым номером драфта-2025.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2025 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости