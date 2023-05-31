«Нижний Новгород» подписал Гленна Коузи

Теги переходы ВЭФ БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Гленн Коузи Баскетбол

«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Гленном Коузи (31 год, 183 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Американец уже выступал в Лиге ВТБ в сезоне-2018/19 за рижский ВЭФ.

В прошедшем сезоне Коузи вернулся в ВЭФ и играл в латвийско-эстонской лиге, набирая 11,5 очка, 4,0 подбора и 4,5 передачи в среднем за матч.

Коузи является чемпионом Чехии (2018) и Латвии (2019), а также победителем Кубка Польши (2018).

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1 комментарий

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Андрей Икрянов
Список команд в которых он играл не особо впечатляет. Будем надеяться, что раскроется в БКНН. Как это было с Рочести, Перри, Лавом.
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