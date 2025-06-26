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Егор Демин: «Баскетбол – это место для творчества. Я хочу играть красиво»

Егор Демин рассказал, как он видит свою роль в «Бруклине».

«Я всю жизнь играю на позиции разыгрывающего защитника, поэтому я вижу себя разыгрывающим защитником. Но я также готов сделать все, что потребуется, чтобы принести успех команде и оказать положительное влияние на игру. Так что если тренер хочет, чтобы я был центровым, я буду центровым, никаких проблем. Я просто знаю, что я плеймейкер, и неважно, на какой позиции я играю или в каком месте на площадке я нахожусь, я буду создавать моменты для атаки.

Очевидно, что передачи – это то, чем я всегда занимался, и это то, кем я являюсь и кем я стараюсь быть. Я считаю, что баскетбол – это место для творчества. Для меня это как искусство. Я хочу играть красиво.  Я хочу играть хорошо. Я хочу играть терпеливо.

У меня нет сомнений, что я стану надежным снайпером. И я вижу себя очень хорошим снайпером в будущем, просто потому что я знаю, сколько сил я вложил в то, чтобы им стать», – заявил 19-летний разыгрывающий «Бруклина».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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