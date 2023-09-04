Майк Тоби перед игрой с Канадой: «Приехали сюда за победой, и мы отдадим все силы»

Теги сборная Словении сборная Канады Майк Тоби Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой сборной Словении Майк Тоби поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния против Канады.

«Мы знаем, что Канада – отличная команда; они проводят хороший турнир, и у них есть опытные игроки. Известные имена, особенно из НБА.

Мы предвкушаем, потому что это 1/4 финала: прошел дальше или вылетел, и мы отдадим все силы. Приехали сюда за победой, и я считаю, что мы тоже прекрасная команда: показали, что можем конкурировать с кем угодно на таком турнире. Все может случиться», – сказал Тоби.

Словения встретится с Канадой в среду, 6 сентября, в 15:30 по мск.

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