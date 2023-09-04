Майк Тоби перед игрой с Канадой: «Приехали сюда за победой, и мы отдадим все силы»

Центровой сборной Словении Майк Тоби поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния против Канады.

«Мы знаем, что Канада – отличная команда; они проводят хороший турнир, и у них есть опытные игроки. Известные имена, особенно из НБА.

Мы предвкушаем, потому что это 1/4 финала: прошел дальше или вылетел, и мы отдадим все силы. Приехали сюда за победой, и я считаю, что мы тоже прекрасная команда: показали, что можем конкурировать с кем угодно на таком турнире. Все может случиться», – сказал Тоби.

Словения встретится с Канадой в среду, 6 сентября, в 15:30 по мск.

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