Владимир Гомельский: «У Словении нет игрока, который мог бы остановить Гилджес‑Александера»

Известный комментатор и эксперт сделал прогноз на четвертьфинал ЧМ-2023 Словения – Канада.

«Здесь очень интересно, потому что играют против друга две главные звезды турнира. У Словении – Дончич, у канадцев – Шэй Гилджес‑Александер. Но предположу, что защищаться против друга они не будут. Предположу, что по будет играть Диллон Брукс, а подстраховывать его будет Лу Дорт. И оба парня готовы пожертвовать лимитом на фолы. Посмотрим, как будет реализовывать штрафные броски Дончич. У него с этим не здорово.

И еще момент: у Дончича очень хорошие партнеры‑снайперы. Они все уже немолодые, но на один матч способны собраться. В первую очередь, имею в виду Клемена Препелича и Зорана Драгича.

При этом в Словении нет игрока, который мог бы остановить Гилджес‑ . Но для Канады очень важно, чтобы на подборе хорошо сыграли Келли Олинник и Дуайт Пауэлл. Все подряд попадать невозможно, что‑то нужно набирать очками второго шанса. Конечно, мне Канада нравится больше. Они лучше бегут, они более зрелищные. И все же здесь 50 на 50. Я ни за кого не болею, но и против кого‑то не болею тоже.

Добавлю, что Словению тренирует Александр Секулич из «Локомотива‑Кубани». Его рост по карьере и даже от игры к игре чувствуется. Он молодой, самый молодой тренер в четвертьфинале. Интересно посмотреть, как он будет управлять своей командой. Ему тяжело, потому что его влияние на Дончича, на которого вообще ни один тренер влиять не может, и на ветеранов – оно минимально. Значит, большую роль тут будет играть, какой план «Б» на Канаду у Словении. Вряд ли против такого сильного соперника стоит полагаться только на план «А». Этот матч будет интересен с точки зрения тренерской дуэли», – заявил Гомельский.

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