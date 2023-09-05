Остин Ривз добавил сверху после промаха Тайриза Халибертона

Теги сборная Италии сборная США видео Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тайриз Халибертон Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник сборной США Остин Ривз во время матча против Италии вколотил сверху двумя руками, добавив после промаха Тайриза Халибертона из-за дуги.

Американцы играют с итальянцами в 1/4 финала чемпионата мира. Первая половина встречи закончилась со счетом 46:24 в пользу США.

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3 комментария

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Mr.BadGuy
Прям флешбеки с путбеков Карузо
+8
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+8
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jerry40
Межсезонье, а в такой крутой форме. В сезоне спад будет?
0
0
0
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