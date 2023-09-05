Гордон Херберт: «По уровню инфраструктуры Бундеслига лучшая в Европе. Общий уровень – Топ-5»

Теги сборная Германии чемпионат Германии Бавария Чемпионат мира по баскетболу 2023 Горди Херберт Баскетбол

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт оценил уровень развития клубного баскетбола в стране.

«Бавария» три года подряд выходила в плей-офф Евролиги... По уровню инфраструктуры Бундеслига, наверное, лучшая в Европе. Если брать общий уровень, то немецкий чемпионат в Топ-5, я бы так оценил. И этот уровень все время повышается.

Бундеслига помогает развиваться национальной команде, равно как и сборная помогает чемпионату», – заявил Херберт.

В среду сборная Германии в 1/4 финала ЧМ-2023 сыграет с Латвией. На Евробаскете-2022 немцы стали третьими.

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