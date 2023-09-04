Франц Вагнер по-прежнему тренируется без контакта, решение по игре с Латвией будет принято перед матчем
Форвард сборной Германии Франц Вагнер по-прежнему далек от возвращения на паркет, подтвердил BasketNews главный тренер команды Гордон Херберт.
31 августа тренер заявил, что форвард «Орландо» еще не участвовал в играх 5-на-5.
Четыре дня спустя ситуация не изменилась: «У него еще не было командных тренировок. Ни 5-на-5, ни контактной игры.
Мы посмотрим, как обстоят дела во вторник, сможет ли он тренироваться завтра. Медицинский персонал примет решение в среду. Это занимает время».
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