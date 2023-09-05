Йонас Валанчюнас стал рекордсменом сборной Литвы по очкам на чемпионатах мира

Теги Линас Клейза сборная Литвы сборная Сербии Йонас Валанчюнас Чемпионат мира по баскетболу 2023 чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Центровой Йонас Валанчюнас стал рекордсменом сборной Литвы по очкам на чемпионатах мира.

Во вторник в матче 1/4 финала против Сербии Валанчюнас обошел завершившего карьеру форварда Линаса Клейзу

На счету Клейзы в сумме 267 очков за Литву на ЧМ.

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3 комментария

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llolishe
Все это печально
Очень много денег в Литве вкладывают в баскетбол и результатов нет
За это время могли бы стать сильнее в футболе или хоккее если правильно бы распределили деньги
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Александр Максаков
Ответ llolishe
Все это печально Очень много денег в Литве вкладывают в баскетбол и результатов нет За это время могли бы стать сильнее в футболе или хоккее если правильно бы распределили деньги
Не всё измеряется "результатами". Как можно уповать на результат маленькой стране с ограниченными ресурсами? Главное, что есть баскетбольная культура
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ModestBoy
Ответ llolishe
Все это печально Очень много денег в Литве вкладывают в баскетбол и результатов нет За это время могли бы стать сильнее в футболе или хоккее если правильно бы распределили деньги
Печально? Разве мало литовцев в НБА? по сравнению с Россией, хотя бы. Подумаешь, проиграли один матч в плейофф, формат до одной победы довольно случаен. А в хоккей вкладывать - глупость какая то, пять стран в него играют, по сравнению с баскетболом, который переживает расцвет популярности, в том же Китае к примеру хотя бы
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