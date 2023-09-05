Центровой Йонас Валанчюнас стал рекордсменом сборной Литвы по очкам на чемпионатах мира.

Во вторник в матче 1/4 финала против Сербии Валанчюнас обошел завершившего карьеру форварда .

На счету Клейзы в сумме 267 очков за Литву на ЧМ.

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