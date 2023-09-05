Йонас Валанчюнас стал рекордсменом сборной Литвы по очкам на чемпионатах мира
Центровой Йонас Валанчюнас стал рекордсменом сборной Литвы по очкам на чемпионатах мира.
Во вторник в матче 1/4 финала против Сербии Валанчюнас обошел завершившего карьеру форварда Линаса Клейзу.
На счету Клейзы в сумме 267 очков за Литву на ЧМ.
Вдохновляется Кобе, летает за мячом, как Родман, играл с Газолем. 10 фактов а Джеремайе Хилле
Самая молодая страна мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Манута Бола выступила на ЧМ лучше Франции
Очень много денег в Литве вкладывают в баскетбол и результатов нет
За это время могли бы стать сильнее в футболе или хоккее если правильно бы распределили деньги