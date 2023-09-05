Федерация баскетбола Южного Судана осудила расистские выпады в адрес Нуни Омота. После столкновения с ним серб Симанич потерял почку

Теги происшествия сборная Сербии Бориша Симанич Чемпионат мира по баскетболу 2023 расизм Нуни Омот сборная Южного Судана Баскетбол

Федерация баскетбола Южного Судана решительно осудила расизм и преследование в отношении игрока национальной команды Нуни Омота после инцидента с участием форварда сборной Сербии Бориши Симанича во время матча чемпионата мира на прошлой неделе.

В той игре Симанич получил удар от Омота. Впоследствии серба доставили в больницу в Маниле, где ночью ему сделали срочную операцию, в результате которой баскетболист лишился почки.

В официальном заявлении Федерация баскетбола Южного Судана отметила, что инцидент был непреднамеренным и выразила сожаление. Также сообщается, что Омот подвергся нападкам и столкнулся с проявлениями расизма.

«Федерация хотела бы продолжить борьбу с расизмом и преследованиями, которым подвергся Нуни Омот после того, как появились новости о столь прискорбном развитии событий. Мы осуждаем любой вид расизма в отношении игрока», – говорится в сообщении федерации.

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