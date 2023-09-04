Бориша Симанич потерял почку (Sportal)

Теги травмы происшествия сборная Сербии Бориша Симанич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Нуни Омот сборная Южного Судана Баскетбол

Форвард сборной Сербии Бориша Симанич лишился одной из почек из-за осложнений от удара, полученного во время матча чемпионата мира против Южного Судана, сообщает Sportal.

30 августа Симанич получил удар локтем в область почек от форварда сборной Южного Судана Нуни Омота. Той же ночью сербскому игроку срочно сделали операцию. Было объявлено, что он пропустит остаток чемпионата мира.

Ранее Федерация баскетбола Сербии заявила, что здоровью Симанича ничто не угрожает, почка и все ее функции сохранены.

Новая информация ставит под вопрос дальнейшую карьеру игрока.

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9 комментариев

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Sherlock Holmes
Это жесть
Всем здоровья, берегите себя
+40
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Proline
Здоровья.
А карьеру может и продолжит. Всё индивидуально.
Был в 90-х такой футболист ЦСКА Валерий Минько, он во время игры за молодёжную сборную почку потерял, но лет десять ещё попылил, карьера неплохая в итоге всё равно получилась.
+22
0
+22
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vaslover
Дай Бог парню здоровья.
+9
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Сибирский литовец
Да уж (
+6
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Вадим Сидоров
Ещё несколько таких потерянных почек и в баскете введут какие-нибудь пояса защитные для почек.
Ну а что, орудуют там локтями часто, мальчиков много крупных (сотню и больше кг).
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Сибирский литовец
Ответ Proline
Здоровья. А карьеру может и продолжит. Всё индивидуально. Был в 90-х такой футболист ЦСКА Валерий Минько, он во время игры за молодёжную сборную почку потерял, но лет десять ещё попылил, карьера неплохая в итоге всё равно получилась.
Да, кстати . Ещё Иван Класнич , играл за Вердер и сборную Хорватию , тоже без почки
+2
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7000$
Здоровья Борише.
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