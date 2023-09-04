Форвард сборной Сербии Бориша Симанич лишился одной из почек из-за осложнений от удара, полученного во время матча чемпионата мира против Южного Судана, сообщает Sportal.

30 августа Симанич получил удар локтем в область почек от форварда сборной Южного Судана Нуни Омота. Той же ночью сербскому игроку срочно сделали операцию. Было объявлено, что он пропустит остаток чемпионата мира.

Ранее Федерация баскетбола Сербии заявила, что здоровью Симанича ничто не угрожает, почка и все ее функции сохранены.

Новая информация ставит под вопрос дальнейшую карьеру игрока.

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