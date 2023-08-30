И Цзяньлянь завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет

Теги Милуоки сборная Китая НБА И Цзяньлянь чемпионат Китая Баскетбол

Китайский «большой» И Цзяньлянь объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет.

И Цзяньлянь начал профессионально играть в 2002 году.

Выбранный под шестым номером на драфте НБА 2007 года «Милуоки», И Цзяньлянь выступал в лиге на протяжении пяти сезонов, представляя «Бакс», «Нетс», «Уизардс» и «Мэверикс».

Китаец провел 272 игры в НБА со средним показателем 7,9 очка и 4,9 подбора за матч.

С 2012 года баскетболист выступал в CBA за «Гуандун».

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1 комментарий

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*MVP*
по-моему, он какое-то время даже в ЛАЛ числился
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