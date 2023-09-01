Николо Мелли после победы над Сербией: «Еще вчера наша уверенность была заоблачной. Этот состав готов проходить через трудности»

Теги сборная Италии сборная Сербии сборная Доминиканской республики Николо Мелли Карл-Энтони Таунс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Италии и «Милана» Николо Мелли после победы над Сербией (76:74) в первом матче второго раунда чемпионата мира-2023 признался, что команда не опустила руки даже после поражения от Доминикан в первой стадии турнира.

«Еще вчера наша уверенность была заоблачной. Мы чувствуем себя единым целым, даже после поражения от Доминиканской Республики. Ценность этого состава в том, что мы готовы проходить через трудности вместе. Понятно, что после того поражения мы были расстроены, потому что упустили судьбу из своих рук. Главный тренер способен вселить в нас уверенность. Победа помогает, но мы были в порядке даже после того поражения.

Я верю в нашу команду, в своих друзей и семью. Мы проиграли Доминиканской Республике, которая, на мой взгляд, является отличной командой с выдающимся игроком, с плеймейкером, который проводит невероятный чемпионат мира. Ничего страшного – конечно, мы не показали своей лучшей игры. Но я верю в этих ребят, верю в Джиджи, который сегодня сделал что-то удивительное и продемонстрировал достоинство, в очередной раз», – сказал Мелли в послематчевом интервью.

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