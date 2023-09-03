Карл-Энтони Таунс: «Доминиканская Республика очень много для меня значит»

Теги сборная Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс после вылета команды с чемпионата мира признался, что с гордостью представляет страну, в которой родилась его мать.

«Я получил большое удовольствие, играя с этими ребятами. Мир ожидал, что мы упадем лицом в грязь, не составим конкуренцию и не выиграем ни одного матча. Но мы не стали одним из легких соперников. Надеюсь, что мы сделали так, чтобы нами гордилась страна. Мы боролись. И я думаю, что самое главное – мы сделали так, чтобы наша страна поверила в нас.

Этот чемпионат напомнил мне, как весело было играть, когда я был молодым. Все было по-другому, когда я играл за нашу страну 13 лет назад. Я сидел на скамейке запасных, но всегда поддерживал команду и с гордостью носил эту форму.

Я счастлив и горжусь тем, что мама дала мне родословную и культуру. Мне повезло, и я буду держать голову выше. Доминиканская Республика очень много для меня значит», – сказал Таунс.

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