Метта Сэндифорд-Артест: «Джимми Батлер доставил бы мне много неприятностей»

Чемпион НБА 2010 года Метта Сэндифорд-Артест высоко оценил игру форварда « » в текущем розыгрыше плей-офф.

«Хит» ведет у «Селтикс» в финале Востока – 3-0.

«Джимми Батлер доставил бы мне много неприятностей», – написал бывший игрок «Лейкерс» на своей странице в социальной сети.

В 13 матчах плей-офф-2022/23 Батлер набирает в среднем 29,9 очка, 6,7 подбора и 5,6 передачи, реализуя 51,1% бросков с игры и 35,7% из-за дуги.

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