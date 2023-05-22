Метта Сэндифорд-Артест: «Джимми Батлер доставил бы мне много неприятностей»
Чемпион НБА 2010 года Метта Сэндифорд-Артест высоко оценил игру форварда «Майами» Джимми Батлера в текущем розыгрыше плей-офф.
«Хит» ведет у «Селтикс» в финале Востока – 3-0.
«Джимми Батлер доставил бы мне много неприятностей», – написал бывший игрок «Лейкерс» на своей странице в социальной сети.
В 13 матчах плей-офф-2022/23 Батлер набирает в среднем 29,9 очка, 6,7 подбора и 5,6 передачи, реализуя 51,1% бросков с игры и 35,7% из-за дуги.
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