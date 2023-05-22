Метта Сэндифорд-Артест: «Джимми Батлер доставил бы мне много неприятностей»

Теги Метта Уолд Пис Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Чемпион НБА 2010 года Метта Сэндифорд-Артест высоко оценил игру форварда «Майами» Джимми Батлера в текущем розыгрыше плей-офф.

«Хит» ведет у «Селтикс» в финале Востока – 3-0.

«Джимми Батлер доставил бы мне много неприятностей», – написал бывший игрок «Лейкерс» на своей странице в социальной сети.

В 13 матчах плей-офф-2022/23 Батлер набирает в среднем 29,9 очка, 6,7 подбора и 5,6 передачи, реализуя 51,1% бросков с игры и 35,7% из-за дуги.

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6 комментариев

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serginn
Что-то на спортсе Артест остался в промежуточной стадии Волд Писа. Уж верните тогда Рона Артеста либо следите за актуальностью имени в профиле.
+9
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+9
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banderos
Рон Метта Сэндифорд Пирс Ворлд Друг Панды Артест наконец-то дочитал книжку про Рикки-Тикки-Тави
+7
0
+7
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Tim Timson
в раздевалке?)
0
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bunakin
Да ладно вам, чел вообще то брал DPOY, сжирал всех на периметре в свое время
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Дмитрий Куркаев
Интересно, доставил бы Рон неприятности Джимми?
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and_ru
Что за Синди Кроуфорд?
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