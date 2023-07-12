Ям Мадар подписал 3-летний контракт с «Фенербахче»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Партизан чемпионат Турции Ям Мадар Баскетбол

«Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Партизана» Ямом Мадаром (22 года, 190 см). Соглашение подписано по схеме «2+1».

Мадар стал первым израильтянином, получившим награду «Восходящая звезда» Евролиги. В сезоне-2022/23 защитник набирал в среднем по 5,8 очка и 4,7 передачи за матч.

Мадар провел за «Партизан» два сезона (2021-2023). До этого он выступал за «Хапоэль Тель-Авив».

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