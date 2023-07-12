Ям Мадар близок к переходу в «Фенербахче»

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Защитник «Партизана» Ям Мадар (22 года, 190 см) находится на завершающей стадии подписания контракта с «Фенербахче», сообщает BasketNews.

Турецкому клубу удалось осуществить переход игрока без выкупа.

Мадар стал первым израильтянином, получившим награду «Восходящая звезда» Евролиги. В сезоне-2022/23 защитник набирал в среднем по 5,8 очка и 4,7 передачи за матч.

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