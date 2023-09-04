Орландо Коулмэн не вернется в «Енисей». Американец продолжит карьеру в Ираке

Свингмен Орландо Коулмэн (30 лет, 196 см) больше не будет выступать за « ».

Американский баскетболист подписал контракт с «Аль-Нафтом». Клуб из Багдада в прошлом сезоне стал чемпионом Ирака.

В 19 матчах Лиги ВТБ за «Енисей» в сезоне-22/23 Коулмэн отметился в среднем показателями в 7,5 очка и 2,1 подбора за 20,5 минуты игрового времени.

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