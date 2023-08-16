Ксавьер Рэтан-Мэйс стал игроком «Енисея»

Теги переходы Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Ксавьер Рэтан-Мэйс Баскетбол

Защитник Ксавьер Рэтан-Мэйс (29 лет, 193 см) перешел в «Енисей».

В студенческой лиге NCAA Рэтан-Мэйс играл за Университет Флориды. Имеет опыт выступления в НБА за «Мемфис».

На профессиональном уровне Ксавьер выступал в Греции, Израиле, Румынии, Австралии и Канаде.

Прошлый сезон Рэтан-Мэйс начинал в австралийском «Мельбурн Юнайтед», набирая 14,4 очка, 5,4 подбора, 4,5 передачи в среднем в 28 встречах Национальной баскетбольной лиги. В марте Ксавьер присоединился к «Меркезефенди». Средняя статистка в 12 матчах турецкого чемпионата – 13,6 очка, 5,7 подбора, 5,8 передачи.

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал переход.

«Ксавьер опытный игрок, очень хорош один на один и не передерживает мяч. Он поможет команде и молодым игрокам раскрыться и стать сильнее», – заявил тренер.

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