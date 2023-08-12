Бо Бич стал игроком «Енисея»

Легкий форвард Бо Бич (29 лет, 201 см) официально перешел в красноярский « ».

В 29 матчах Адриатической лиги сезона-22/23 за сербский ФМП Бич набирал в среднем 10,8 очка и 3,0 подбора при 43,2% реализации трехочковых бросков.

На профессиональном уровне Бич играл в Германии, Греции, Польше и Сербии.

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