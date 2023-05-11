«И это они мне говорили про мусорную статистику». Трэй Янг остался недоволен символическими сборными сезона

Теги Атланта Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Трэй Янг Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг обвинил медиа-пространство НБА в двуличном отношении к нему.

«И это они мне говорили про мусорную статистику», – написал Янг после публикации символических сборных сезона.

Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Лука Дончич Даллас»), попавшие в первую сборную, завершили со своими командами регулярку на 10-м и 11-м месте на Западе соответственно.

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8 комментариев

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Archer_Great
А че там Атланта, сильно далеко ушла от Далласа и ОКС? Нет. Более того, до перехода Кайри, Маверикс уверенно шли в зоне ПО (а не барахтались в потугах в зоне ПИ, как Хоукс), просто ошибка менеджмента все сгубила.
Получается, при прочих равных, показатели и импакт Луки и ШГА на команды зарешали больше, чем аналогичные данные по Трею.

З.Ы. Я бы еще понял, если бы с такой формулировкой высказался тот же Митчелл, но Янг, которые в защите дыра еще большая, чем Лука....
+16
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Mr.BadGuy
Они просто завидуют твоей прическе Трэй
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banderos
Ну а кому ещё говорить? Самый неэффективный скорер и самый неэффективный клатчер в лиге. Про защиту вообще молчу. Большая часть игроков такого же мнения.
+6
-1
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Birdman NBA
Трей провел худшую свою регулярку с момента прихода в лигу и выкобенивается. нет слов
+1
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Kemal Gul
Ответ Archer_Great
А че там Атланта, сильно далеко ушла от Далласа и ОКС? Нет. Более того, до перехода Кайри, Маверикс уверенно шли в зоне ПО (а не барахтались в потугах в зоне ПИ, как Хоукс), просто ошибка менеджмента все сгубила. Получается, при прочих равных, показатели и импакт Луки и ШГА на команды зарешали больше, чем аналогичные данные по Трею. З.Ы. Я бы еще понял, если бы с такой формулировкой высказался тот же Митчелл, но Янг, которые в защите дыра еще большая, чем Лука....
Ну как бы да, далеко ушла)
Разница между выходом в по и невыходом в по очень большая. И какая разница, где там был Даллас в середине сезона, место в таблице определяется по итогам 82 игр, а не 50.
+2
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0
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Swhat
Ответ Archer_Great
А че там Атланта, сильно далеко ушла от Далласа и ОКС? Нет. Более того, до перехода Кайри, Маверикс уверенно шли в зоне ПО (а не барахтались в потугах в зоне ПИ, как Хоукс), просто ошибка менеджмента все сгубила. Получается, при прочих равных, показатели и импакт Луки и ШГА на команды зарешали больше, чем аналогичные данные по Трею. З.Ы. Я бы еще понял, если бы с такой формулировкой высказался тот же Митчелл, но Янг, которые в защите дыра еще большая, чем Лука....
Порленд тоже в начале сезона уверенно шёл на первом месте. В итоге вне зоны плейин даже.
Дончич провалил сезон.
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