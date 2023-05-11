«И это они мне говорили про мусорную статистику». Трэй Янг остался недоволен символическими сборными сезона

Разыгрывающий «Атланты» обвинил медиа-пространство в двуличном отношении к нему.

«И это они мне говорили про мусорную статистику», – написал Янг после публикации символических сборных сезона.

(«Оклахома») и (« »), попавшие в первую сборную, завершили со своими командами регулярку на 10-м и 11-м месте на Западе соответственно.

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