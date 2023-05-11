«И это они мне говорили про мусорную статистику». Трэй Янг остался недоволен символическими сборными сезона
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг обвинил медиа-пространство НБА в двуличном отношении к нему.
«И это они мне говорили про мусорную статистику», – написал Янг после публикации символических сборных сезона.
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Лука Дончич («Даллас»), попавшие в первую сборную, завершили со своими командами регулярку на 10-м и 11-м месте на Западе соответственно.
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Получается, при прочих равных, показатели и импакт Луки и ШГА на команды зарешали больше, чем аналогичные данные по Трею.
З.Ы. Я бы еще понял, если бы с такой формулировкой высказался тот же Митчелл, но Янг, которые в защите дыра еще большая, чем Лука....
Разница между выходом в по и невыходом в по очень большая. И какая разница, где там был Даллас в середине сезона, место в таблице определяется по итогам 82 игр, а не 50.
Дончич провалил сезон.