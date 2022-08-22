Андрей Кириленко – о турнире по баскетболу 3x3 в рамках Спартакиады: «Очень здорово, что такой баскетбол у нас есть»

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от турнира по баскетболу 3x3, который прошел в Москве в рамках Всероссийской спартакиады.

«Очень доволен качеством турнира. Наверное, главный индикатор этого — результаты сегодняшних игр. И полуфиналы, и бронзовые матчи, и финалы чаще всего решались одним броском. В каждой встрече — «заруба» до последних секунд.

А еще порадовало, что известные нам команды предстали в других сочетаниях — игроки представляли свои регионы, а не клубы. Взять даже олимпийских призеров: Кирилл Писклов сыграл за Свердловскую область, а Александр Зуев — за Московскую. Порадовало большое количество зрителей, Спартакиада в 3x3 удалась.

Полуфиналы, оба матча за третье место, оба финала — прошли с накалом, у каждого был свой герой. Все концовки складывались по-разному. Кто-то с самого начала шел ноздря в ноздрю, кто-то бросал героические двухочковые, кто-то вел с большим преимуществом, но потом растерял и в итоге все решал один бросок…

Очень здорово, что такой баскетбол у нас есть. По-хорошему «уличный». Здесь, на площадке «Под мостом», ребята и девушки потом и кровью выцарапывали победы. Теперь переключаемся на классический баскетбол — впереди мужской и женский турниры в Крылатском», – сказал Кириленко.

L’One на баскетбольном корте, полный зал и пять дней безумия. В Челябинске сыграли Финал чемпионата России 3x3