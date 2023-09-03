Контракт Патрика Маккоу с «Остенде» аннулирован из-за проблем с визой
Новый контракт Патрика Маккоу с бельгийским «Остенде» был аннулирован после того, как американский игрок провел четыре дня в тюрьме и был депортирован в США из-за проблем с визой.
«Остенде» объявил о подписании трехкратного чемпиона НБА несколько недель назад.
Атакующий защитник завоевал три чемпионских титула с «Голден Стэйт» (2017, 2018) и «Торонто» (2019). В 2022 году Маккоу также стал чемпионом G-лиги в составе «Делавэра».
Маккоу провел 199 матчей в НБА, набирая в среднем 3,8 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи.
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