Патрик Маккоу: «Забыл принести Дрэймонду Грину бенье, и на меня вылили четыре ведра воды»

Бывший защитник « » рассказал забавную историю, как ветераны «Уорриорз» издевались над ним, когда он был новичком.

«По-моему, это было во время выездного тура. Мы остановились в Новом Орлеане, и попросил меня достать ему бенье.

Я забыл и ушел гулять с друзьями и родственниками. Решил купить позже, когда будет время, но в итоге забыл совсем и не купил.

Итак, сижу в своей комнате, отдыхаю, одет в спортивный костюм «Уорриорз», собираюсь на игру. Слышу, как открывается дверь и в номер заходят Дрэймонд, , и Джеймс Макаду с четырьмя большими ведрами воды. Говорят: «Убирай геймпад, убирай телефон, убирай все, что не хочешь намочить». Не успел я опомниться, как они вылили на кровать все четыре ведра воды.

Я промок насквозь. У меня не было дополнительной простыни. Я был очень зол. Они забрали мои игры, геймпад и все остальное. После этого я никогда ничего не забывал», – рассказал Маккоу.

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