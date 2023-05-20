Патрик Маккоу: «Забыл принести Дрэймонду Грину бенье, и на меня вылили четыре ведра воды»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Джавейл Макги Джеймс Майкл Макаду Дрэймонд Грин Патрик Маккоу Баскетбол

Бывший защитник «Голден Стэйт» Патрик Маккоу рассказал забавную историю, как ветераны «Уорриорз» издевались над ним, когда он был новичком.

«По-моему, это было во время выездного тура. Мы остановились в Новом Орлеане, и Дрэймонд Грин попросил меня достать ему бенье.

Я забыл и ушел гулять с друзьями и родственниками. Решил купить позже, когда будет время, но в итоге забыл совсем и не купил.

Итак, сижу в своей комнате, отдыхаю, одет в спортивный костюм «Уорриорз», собираюсь на игру. Слышу, как открывается дверь и в номер заходят Дрэймонд, Андре Игудала, Джавейл Макги и Джеймс Макаду с четырьмя большими ведрами воды. Говорят: «Убирай геймпад, убирай телефон, убирай все, что не хочешь намочить». Не успел я опомниться, как они вылили на кровать все четыре ведра воды.

Я промок насквозь. У меня не было дополнительной простыни. Я был очень зол. Они забрали мои игры, геймпад и все остальное. После этого я никогда ничего не забывал», – рассказал Маккоу.

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18 комментариев

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Abdulla
Отец пятилетнему сыну:
— Вовочка, принеси мне презерватив, он лежит на столе под пресс-папье.
— А что такое пресс-папье?

Это я про "бенье"...
+34
-1
+33
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Ktuga
Ответ Abdulla
Отец пятилетнему сыну: — Вовочка, принеси мне презерватив, он лежит на столе под пресс-папье. — А что такое пресс-папье? Это я про "бенье"...
Бенье́ — французское название блюд, приготавливаемых обжариванием во фритюре различных продуктов, предварительно окунаемых в кляр, преимущественно фруктов и овощей. Бенье без начинки — пончики. В американской кухне похожие блюда носят название «фриттеры», и на английском бенье называются «французские фриттеры». (с) Вики
+19
-1
+18
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Djoyin
Ответ DeX
А потом Дреймонд и ко принесли Патрику 3 гайки
Две, третью он в Торонто получил
+10
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Михаил Опякин
Сейчас бы Грин двоечку зарядил
+9
-1
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володька трынкин
Ответ Ktuga
Бенье́ — французское название блюд, приготавливаемых обжариванием во фритюре различных продуктов, предварительно окунаемых в кляр, преимущественно фруктов и овощей. Бенье без начинки — пончики. В американской кухне похожие блюда носят название «фриттеры», и на английском бенье называются «французские фриттеры». (с) Вики
Одна из тех луизианских штук, которые губят беднягу Зайона. Вот из-за таких бенье у Орлеана все беды…
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nikitosdaipoltos
Дедовщина по калифорнийски)
+6
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Сергей Пузанков
Такая себе "забавная история". По-моему, довольно мерзко, ну и, как минимум, непрофессионально. Надеюсь подобные истории скоро уйдут в прошлое.
+6
-3
+3
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udod
работники отеля тоже были рады
+3
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izdaba
Ответ Лиллард унижатель!
А Макаду с чего дедом стал?
Воду таскал
+2
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Рахон Р.
Ответ Сергей Пузанков
Такая себе "забавная история". По-моему, довольно мерзко, ну и, как минимум, непрофессионально. Надеюсь подобные истории скоро уйдут в прошлое.
Десятилетиями не уходят и почему-то считаются в порядке вещей. Маккоу ещё легко отделался, а то могли и скотчем к кровати намертво примотать, как в ЛАЛ практиковали
+2
0
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sanya_xl
Интересно, что забыл принести Пул?)
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noke
Вот ни капли не удивлён.
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DeX
А потом Дреймонд и ко принесли Патрику 3 гайки
+1
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Федерико Сан-Фелипе
Хорошо что челюсть на месте
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Лиллард унижатель!
Ответ nikitosdaipoltos
Дедовщина по калифорнийски)
А Макаду с чего дедом стал?
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nikitosdaipoltos
Ответ Лиллард унижатель!
А Макаду с чего дедом стал?
Он в системе уорриорз появился раньше на пару-тройку лет
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Abdulla
Ответ Ktuga
Бенье́ — французское название блюд, приготавливаемых обжариванием во фритюре различных продуктов, предварительно окунаемых в кляр, преимущественно фруктов и овощей. Бенье без начинки — пончики. В американской кухне похожие блюда носят название «фриттеры», и на английском бенье называются «французские фриттеры». (с) Вики
Да я уже погуглил тоже :)
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