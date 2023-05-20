Патрик Маккоу: «Забыл принести Дрэймонду Грину бенье, и на меня вылили четыре ведра воды»
Бывший защитник «Голден Стэйт» Патрик Маккоу рассказал забавную историю, как ветераны «Уорриорз» издевались над ним, когда он был новичком.
«По-моему, это было во время выездного тура. Мы остановились в Новом Орлеане, и Дрэймонд Грин попросил меня достать ему бенье.
Я забыл и ушел гулять с друзьями и родственниками. Решил купить позже, когда будет время, но в итоге забыл совсем и не купил.
Итак, сижу в своей комнате, отдыхаю, одет в спортивный костюм «Уорриорз», собираюсь на игру. Слышу, как открывается дверь и в номер заходят Дрэймонд, Андре Игудала, Джавейл Макги и Джеймс Макаду с четырьмя большими ведрами воды. Говорят: «Убирай геймпад, убирай телефон, убирай все, что не хочешь намочить». Не успел я опомниться, как они вылили на кровать все четыре ведра воды.
Я промок насквозь. У меня не было дополнительной простыни. Я был очень зол. Они забрали мои игры, геймпад и все остальное. После этого я никогда ничего не забывал», – рассказал Маккоу.
Aферист собрал 7 млн долларов на несуществующий бизнес напитков со Стефом Карри. Как вообще на это купились?
— Вовочка, принеси мне презерватив, он лежит на столе под пресс-папье.
— А что такое пресс-папье?
Это я про "бенье"...