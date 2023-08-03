Патрик Маккоу стал игроком «Остенде»

Трехкратный чемпион НБА Патрик Маккоу (27 лет, 201 см) заключил однолетний контракт с бельгийским «Остенде», который выступает в чемпионов.

Американский атакующий защитник завоевал три чемпионских титула с «Голден Стэйт» (2017, 2018) и «Торонто» (2019). В 2022 году Маккоу также стал чемпионом G-лиги в составе «Делавэра».

Маккоу провел 199 матчей в НБА, набирая в среднем 3,8 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи.

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