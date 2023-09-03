Норман Пауэлл: «Рэпторс» должны были стать тем, чем сейчас являются «Селтикс»

Форвард « » признался, что не хотел покидать « » в 2021 году.

«Я не хотел уходить из «Торонто». Я хотел остаться. Мне всегда казалось, что тот молодой состав, который у нас был, мог стать тем, чем сейчас является « ».

Если бы мы сохранили тот состав: Фред Ванвлит, Паскаль Сиакам, О Джи Ануноби, я. Кого-то мы потеряли, но у нас был крепкий состав. Мы всегда думали, что станем следующим поколением. После ухода Кайла Лаури, Сержа Ибаки, Марка Газоля должно было прийти наше время», – сказал Пауэлл.

«Оклахома» должна была стать командой десятилетия, но лишь разочаровала