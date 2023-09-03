Норман Пауэлл: «Рэпторс» должны были стать тем, чем сейчас являются «Селтикс»
Форвард «Клипперс» Норман Пауэлл признался, что не хотел покидать «Торонто» в 2021 году.
«Я не хотел уходить из «Торонто». Я хотел остаться. Мне всегда казалось, что тот молодой состав, который у нас был, мог стать тем, чем сейчас является «Бостон».
Если бы мы сохранили тот состав: Фред Ванвлит, Паскаль Сиакам, О Джи Ануноби, я. Кого-то мы потеряли, но у нас был крепкий состав. Мы всегда думали, что станем следующим поколением. После ухода Кайла Лаури, Сержа Ибаки, Марка Газоля должно было прийти наше время», – сказал Пауэлл.
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