Норман Пауэлл: «Рэпторс» должны были стать тем, чем сейчас являются «Селтикс»

Теги Бостон Клипперс Торонто НБА Норман Пауэлл Баскетбол

Форвард «Клипперс» Норман Пауэлл признался, что не хотел покидать «Торонто» в 2021 году.

«Я не хотел уходить из «Торонто». Я хотел остаться. Мне всегда казалось, что тот молодой состав, который у нас был, мог стать тем, чем сейчас является «Бостон».

Если бы мы сохранили тот состав: Фред Ванвлит, Паскаль Сиакам, О Джи Ануноби, я. Кого-то мы потеряли, но у нас был крепкий состав. Мы всегда думали, что станем следующим поколением. После ухода Кайла Лаури, Сержа Ибаки, Марка Газоля должно было прийти наше время», – сказал Пауэлл.

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1 комментарий

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Wero
так только его и потеряли по началу)
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