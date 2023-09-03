Чемпион Евролиги-2010 Бонифаций Ндонг помогает сборной Канады адаптироваться к международному баскетболу на ЧМ-2023

Чемпион Евролиги-2010 в составе «Барселоны», ныне тренер по развитию игроков «Наггетс» присоединился этим летом к сборной Канады в роли ассистента главного тренера.

Ндонг помогает канадским баскетболистам адаптироваться к международному баскетболу.

«Именно по этой причине я и взял его с собой. И, конечно, потому, что я работал с ним четыре года в «Наггетс». Знаю, что он прекрасный человек и очень хороший тренер. И я знаю, чего он добился как игрок. В национальной сборной и в Евролиге.

Мне нужен был кто-то, кто играл на таком уровне. Это придает мне уверенности, как и то, что здесь работает Дэвид Блатт. Окружать себя людьми, которые имеют опыт работы в ФИБА, для меня очень важно», – сказал главный тренер команды Жорди Фернандес.

«Он очень нам помог. Есть много вещей, которые можно посмотреть на видеоразборе о различиях между международным баскетболом и . Но когда у тебя есть товарищ, который знает, что происходит, который имеет опыт игры на высоком уровне и знает все хитрости, на деле показывает, как нужно действовать на тренировках и в игре – это огромная разница», – дополнил центровой команды .

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ