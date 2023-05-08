Бен Симмонс не вошел в расширенный состав сборной Австралии на ЧМ-2023
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс не вошел в расширенный состав сборной Австралии на ЧМ-2023.
Главный тренер австралийцев Брайан Гурджан ранее заявлял, что Симмонс с большой вероятностью сыграет на предстоящем турнира.
Симмонс пропустил концовку регулярного чемпионата НБА и плей-офф из-за проблем со спиной.
В предварительном составе Австралии 18 баскетболистов, 10 из которых выступают в НБА (рекордный показатель).
Австралия выступит в одной группе с Финляндией, Германией и Японией. ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.
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