Бен Симмонс не вошел в расширенный состав сборной Австралии на ЧМ-2023

Защитник «Бруклина» не вошел в расширенный состав сборной Австралии на ЧМ-2023.

Главный тренер австралийцев Брайан Гурджан ранее заявлял, что Симмонс с большой вероятностью сыграет на предстоящем турнира.

Симмонс пропустил концовку регулярного чемпионата и плей-офф из-за проблем со спиной.

В предварительном составе Австралии 18 баскетболистов, 10 из которых выступают в НБА (рекордный показатель).

Австралия выступит в одной группе с Финляндией, Германией и Японией. ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.

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