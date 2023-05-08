Бен Симмонс не вошел в расширенный состав сборной Австралии на ЧМ-2023

Теги сборная Австралии НБА Брайан Гурджан Патрик Миллс Джо Инглс Мэттью Деллаведова Данте Экзам Бен Симмонс Тон Макер чемпионат мира-2023 Матисс Тайбулл Джок Лэндейл Джош Гидди Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс не вошел в расширенный состав сборной Австралии на ЧМ-2023.

Главный тренер австралийцев Брайан Гурджан ранее заявлял, что Симмонс с большой вероятностью сыграет на предстоящем турнира.

Симмонс пропустил концовку регулярного чемпионата НБА и плей-офф из-за проблем со спиной.

В предварительном составе Австралии 18 баскетболистов, 10 из которых выступают в НБА (рекордный показатель).

Австралия выступит в одной группе с Финляндией, Германией и Японией. ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.

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16 комментариев

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Роман Сприкут
Ну кстати менеджер сборной заявил во время объявления этого списка, что Симмонсу дали месяц на размышления, и если он будет в форме и согласен играть на четвёрке (прямо такой ультиматум и поставили), то его включат в итоговую августовскую заявку. Так что двери ещё не закрыты, но рассчитывать на него никто не собирается - с таким-то подбором игроков.
+53
0
+53
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Misson
Так у австралийцев и без Симмонса хороший состав - Тайбулл, Джош Грин, Джо Инглс, Джош Гиди, Данте Экзам, Лэндейл, Деллаведова. За батю у них давно Патти Миллс. Зачем им токсичный и ленивый Симмонс?
+16
0
+16
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vlasovsport
Просто бумеранг в спину...
+12
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egro92
Будем честны, правильный заголовок был бы «Бен Симмонс НЕ ПОПАЛ…»:))
+12
0
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ammen
Ответ Stockt Malone
А Кайри сам отказался?
Кайри за США играет
+5
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+5
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ступоридзе
Ответ Роман Сприкут
Ну кстати менеджер сборной заявил во время объявления этого списка, что Симмонсу дали месяц на размышления, и если он будет в форме и согласен играть на четвёрке (прямо такой ультиматум и поставили), то его включат в итоговую августовскую заявку. Так что двери ещё не закрыты, но рассчитывать на него никто не собирается - с таким-то подбором игроков.
Для тренера более перспективно потыкать палкой в Богутовы коленки. Или Бэйнсовы.
+4
0
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Деллаведова и Миллс бессмертны, а Симмонс нафиг никому не нужен. Лентяй и токсик
+4
-2
+2
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Stockt Malone
А Кайри сам отказался?
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Антон Нестеренко
Котировки сборной Австралии подросли:)
0
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гилберт
Поставили невыполнимые условия, чтобы Бен сам отказался. Снимают с себя ответствннность.
0
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гилберт
Жесть! Большинство из НБА, но есть люди из чемпионатов Японии и Ливана!!!
0
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Jerry Rodrogha
Ответ Misson
Так у австралийцев и без Симмонса хороший состав - Тайбулл, Джош Грин, Джо Инглс, Джош Гиди, Данте Экзам, Лэндейл, Деллаведова. За батю у них давно Патти Миллс. Зачем им токсичный и ленивый Симмонс?
Экзам травмирован, его Ябуселе ушатал
0
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Tim Timson
Ответ Jerry Rodrogha
Экзам травмирован, его Ябуселе ушатал
уже играет он)
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Misson
Ответ Jerry Rodrogha
Экзам травмирован, его Ябуселе ушатал
Этот Ябуселе везде поспел.
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