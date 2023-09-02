Юта Ватанабе: «Буду представлять свою страну до самой смерти»
Форвард сборной Японии Юта Ватанабе после победы над Кабо-Верде и попаданием на Олимпийские игры 2024 года в Париже взял свои слова обратно и заявил, что продолжит выступать за национальную команду.
«Я очень переживал из-за своего длинного языка. Мне все помогали. Я буду представлять свою страну до самой смерти. Спасибо за вашу поддержку!» – написал игрок в соцсети.
Перед началом чемпионата мира форвард «Финикса» заявил, что завершит карьеру в сборной Японии, если она не попадет на Олимпийские игры в Париже.
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1) Гонконг - 85,49
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3) Япония - 84,45
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58) США - 76,33
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100) Беларусь - 72,37
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130) Украина - 69,65
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134) Россия - 69,36
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201) Чад - 52,52 (конец списка)