Юта Ватанабе: «Буду представлять свою страну до самой смерти»

Теги сборная Японии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Юта Ватанабе Баскетбол

Форвард сборной Японии Юта Ватанабе после победы над Кабо-Верде и попаданием на Олимпийские игры 2024 года в Париже взял свои слова обратно и заявил, что продолжит выступать за национальную команду.

«Я очень переживал из-за своего длинного языка. Мне все помогали. Я буду представлять свою страну до самой смерти. Спасибо за вашу поддержку!» – написал игрок в соцсети.

Перед началом чемпионата мира форвард «Финикса» заявил, что завершит карьеру в сборной Японии, если она не попадет на Олимпийские игры в Париже.

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3 комментария

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КристапсПорзингис
Молодой просто,на эмоциях ляпнул .жги Юта))
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Abdulla
Список стран по ожидаемой продолжительности жизни:

1) Гонконг - 85,49
..
3) Япония - 84,45
..
58) США - 76,33
..
100) Беларусь - 72,37
..
130) Украина - 69,65
..
134) Россия - 69,36
..
201) Чад - 52,52 (конец списка)
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