Юта Ватанабе: «Буду представлять свою страну до самой смерти»

Форвард сборной Японии Юта Ватанабе после победы над Кабо-Верде и попаданием на Олимпийские игры 2024 года в Париже взял свои слова обратно и заявил, что продолжит выступать за национальную команду.

«Я очень переживал из-за своего длинного языка. Мне все помогали. Я буду представлять свою страну до самой смерти. Спасибо за вашу поддержку!» – написал игрок в соцсети.

Перед началом чемпионата мира форвард «Финикса» заявил, что завершит карьеру в сборной Японии, если она не попадет на Олимпийские игры в Париже.

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