Сборная Японии квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года в Париже

Сборная Японии после победы над командой Кабо-Верде (80:71) в турнире за 17-32-е места ЧМ-2023 получила путевку на Олимпийские игры 2024 года в .

Япония набрала всего 7 очков в четвертой четверти, но сумела довести игру до победы и стала лучшей азиатской командой на чемпионате мира. Встреча проходила на Окинаве.

Лучшими в составе японской сборной стали Джошуа Хоукинсон (29 очков, 7 подборов, 4 передачи, 4 блок-шота) и Кеисеи Томинага (22 очка). Лидер сборной Кабо-Верде Эди Тавареш отметился 11 очками и 14 подборами.

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