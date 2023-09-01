На втором чемпионате мира подряд в Топ-16 нет ни одной сборной из Азии и Африки

На чемпионате мира-2023 сегодня стартует второй групповой этап с участием 16 лучших сборных.

Второй раз подряд в Топ-16 мирового первенства не попали команды из Азии и Африки, включая сборные Японии и Филиппин, которые выступают организаторами турнира.

Представляющие Азию Китай, Филиппины, Иордания, Иран, Ливан и Япония, а также африканские Южный Судан, Ангола, Египет, Кабо-Верде и Кот-д’Ивуар в этом году выступят лишь в турнире за 17-32-е места.

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