На втором чемпионате мира подряд в Топ-16 нет ни одной сборной из Азии и Африки

Теги сборная Филиппин сборная Японии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

На чемпионате мира-2023 сегодня стартует второй групповой этап с участием 16 лучших сборных.

Второй раз подряд в Топ-16 мирового первенства не попали команды из Азии и Африки, включая сборные Японии и Филиппин, которые выступают организаторами турнира.

Представляющие Азию Китай, Филиппины, Иордания, Иран, Ливан и Япония, а также африканские Южный Судан, Ангола, Египет, Кабо-Верде и Кот-д’Ивуар в этом году выступят лишь в турнире за 17-32-е места.

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Карл-Энтони Таунс вывел Доминикану во второй раунд. Для него ЧМ – важнейший турнир в память о матери

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Starkom
Азия вообще мёртвая. Жаль, конечно, что китайского баскетбольного чуда не случилось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий