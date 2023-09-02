«Бакс» отчислили Алекса Адетокумбо

Теги переходы Милуоки НБА G-лига Алекс Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» отчислил легкого форварда Алекса Адетокумбо (22 года, 201 см), контракт с которым был подписан вчера, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Таким образом «Бакс» приобрели права на игрока в G-лиге. Младший брат суперзвезды «Бакс» Янниса Адетокумбо сможет выступать за фарм-клуб «Милуоки».

В прошлом году Адетокумбо уже выступал в составе «Висконсина» в G-лиге, где набирал в среднем 5,8 очка и 3,0 подбора за игру при 37,2% реализации в 32 матчах.

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6 комментариев

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ID89
Несите новую Адетокумбу
+12
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quznez
Пост принял - пост сдал.
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Tim Timson
измываются над правилами и коллективным соглашением найдя лазейку)
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Tim Timson
Ответ ID89
Несите новую Адетокумбу
эти мебеля на 4 персоны)
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Catharsis Solutions
Может и на брата такие же права приобрести?
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FS19
Ой,а сколько тут вчера визгу-то было о том,как Яннис тащит очередного брата в команду.
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