«Бакс» отчислили Алекса Адетокумбо

«Милуоки» отчислил легкого форварда (22 года, 201 см), контракт с которым был подписан вчера, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Таким образом «Бакс» приобрели права на игрока в G-лиге. Младший брат суперзвезды «Бакс» Янниса Адетокумбо сможет выступать за фарм-клуб « ».

В прошлом году Адетокумбо уже выступал в составе «Висконсина» в G-лиге, где набирал в среднем 5,8 очка и 3,0 подбора за игру при 37,2% реализации в 32 матчах.

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