«Бакс» подпишут Дрю Тимми

«Бакс» договорились о подписании контракта с тяжелым форвардом Дрю Тимми (22 года, 208 см).

Тимми провел четыре сезона за Гонзагу в NCAA. В минувшем чемпионате он набирал 21,2 очка, 7,5 подбора и 3,2 передачи за игру.

Тимми, который не был выбран на драфте-2023, сыграл за « » в Летней лиге НБА. Ожидается, что «большой» поборется за место в составе «Бакс» в тренировочном лагере.

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