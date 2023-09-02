«Бакс» подпишут Дрю Тимми

Теги переходы Милуоки НБА Дрю Тимми Баскетбол

«Бакс» договорились о подписании контракта с тяжелым форвардом Дрю Тимми (22 года, 208 см).

Тимми провел четыре сезона за Гонзагу в NCAA. В минувшем чемпионате он набирал 21,2 очка, 7,5 подбора и 3,2 передачи за игру.

Тимми, который не был выбран на драфте-2023, сыграл за «Милуоки» в Летней лиге НБА. Ожидается, что «большой» поборется за место в составе «Бакс» в тренировочном лагере.

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Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой 

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3 комментария

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Radovan
я искренне рад, легендарные студенческие усы должны минуту хотя бы в лиге провести
+4
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Jazzzz
Дрим Тимми в Висконсине!
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ПП ПП
Смотрел его игры за Гонзагу. Типа игрок старой школы. Рад что появился шанс себя показать. Правда если завтра не отчислят
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