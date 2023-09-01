«Бакс» подписали Алекса Адетокумбо

Теги переходы Милуоки НБА Алекс Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» заключил контракт с Алексом Адетокумбо (22 года, 201 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто. Детали соглашения не раскрываются.

В прошлом году Адетокумбо выступал в составе «Висконсин Херд» в G-лиге, где набирал в среднем 5,8 очка и 3,0 подбора за игру при 37,2% реализации в 32 матчах.

Ранее «Бакс» заключили двусторонний контракт с разыгрывающим Тайтаем Вашингтоном.

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15 комментариев

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Kemal Gul
Ответ Eskender
Еще Адетокумбы есть или уже кончились?
200 тысяч Адетокумб подписаны, ещё миллион на подходе
+70
-2
+68
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Eskender
Еще Адетокумбы есть или уже кончились?
+41
0
+41
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Igbin
Яннис теряет чувство меры и начинает вызывать стабильно негативные эмоции. Конвейер бездарных родственников, да и история с Бадом...Все-таки это команда НБА, а не его личная игрушка.
+22
-3
+19
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Hansbrough
Что только не сделаешь, чтобы Яннис остался)
+16
0
+16
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xQcoW
Очередной чирлидер
+9
-1
+8
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Daishi
Еще адын штук остался и греческий паззл будет завершен.)
+7
0
+7
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Xcd Ddd
Уже даже не смешно
+7
-1
+6
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G-Funk
Взяли в заложники😅
+5
0
+5
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Tim Timson
а где первый чемпион в семье Костас? его тоже тащите из Европы)
+4
0
+4
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Rakoth
5,8 очка при 37,2% с игры в Г-Лиге..... с такими процентами в Еврокубок не факт что возьмут ,вот что родство делает.
+4
0
+4
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Григорий Ефимов
Милуоки собирает команду для борьбы за чемпионство, как Янис и просил)
+4
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Павел Егоров
Ответ Igbin
Яннис теряет чувство меры и начинает вызывать стабильно негативные эмоции. Конвейер бездарных родственников, да и история с Бадом...Все-таки это команда НБА, а не его личная игрушка.
А он тут причём? Это руководство хочет его лояльность заполучить. Он что должен делать? Запрещать им подписывать своего братишку? Всегда так было и будет во всех сферах
+4
-2
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Чудинов Дмитрий
Ответ Павел Егоров
А он тут причём? Это руководство хочет его лояльность заполучить. Он что должен делать? Запрещать им подписывать своего братишку? Всегда так было и будет во всех сферах
Ну как бы да! сказал бы руководству не позориться так
+4
-2
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Первый шаг Кобе
А вдруг выстрелит
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Артём Голобородько
Тоже будет рассказывать, что его Нью-Йорк хотел подписать, но тут пришёл Эдриан Гриффин и Бакс и убедили подписаться с ними?
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