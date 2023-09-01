«Бакс» подписали Алекса Адетокумбо
«Милуоки» заключил контракт с Алексом Адетокумбо (22 года, 201 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто. Детали соглашения не раскрываются.
В прошлом году Адетокумбо выступал в составе «Висконсин Херд» в G-лиге, где набирал в среднем 5,8 очка и 3,0 подбора за игру при 37,2% реализации в 32 матчах.
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