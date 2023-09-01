« » заключил контракт с (22 года, 201 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто. Детали соглашения не раскрываются.

В прошлом году Адетокумбо выступал в составе «Висконсин Херд» в G-лиге, где набирал в среднем 5,8 очка и 3,0 подбора за игру при 37,2% реализации в 32 матчах.

Ранее «Бакс» заключили двусторонний контракт с разыгрывающим Тайтаем Вашингтоном.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ