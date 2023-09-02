Джимми Батлер посетил матч Коко Гауфф на US Open
Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер пришел поддержать американскую теннисистку Коко Гауфф в матче третьего круга US Open.
Батлер был замечен на матче между Гауфф и бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (3:6, 6:3, 6:0). Баскетболист сидел за популярным певцом Джастином Бибером и его женой моделью Хейли Бибер.
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Фото: Hoops Distro.
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