Джимми Батлер посетил матч Коко Гауфф на US Open

Теги Майами US Open НБА фото Джимми Батлер Коко Гауфф Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер пришел поддержать американскую теннисистку Коко Гауфф в матче третьего круга US Open.

Батлер был замечен на матче между Гауфф и бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (3:6, 6:3, 6:0). Баскетболист сидел за популярным певцом Джастином Бибером и его женой моделью Хейли Бибер.

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Фото: Hoops Distro.

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15 комментариев

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Abdulla
Ответ Achilles 21
что у них в головах когда такие очки надевают:)
В головах отличная психологическая устойчивость и отсутствие зависимости от мнения окружающих.
+24
-5
+19
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Achilles 21
что у них в головах когда такие очки надевают:)
+18
-6
+12
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Мишкина Лысина
Ответ Achilles 21
что у них в головах когда такие очки надевают:)
Так это Джастин Бибер с женой, ему можно!
+9
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+9
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Аморалинни
Скорее он пришел на матч Элис Мертенс
+3
-1
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Kazanest
Помню Бибера совсем маленьким 😏
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propellerrr
Выражения лиц всех трёх персонажей бесценны!
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Achilles 21
Ответ Abdulla
В головах отличная психологическая устойчивость и отсутствие зависимости от мнения окружающих.
какая психологическая устойчивость))))))ты что думаешь если какую то ерунду нацепить на тело то это поможет тебе психологически в лучшем случае людей насмешит в худшем по голове надают,итог с головой у него беда))))))
+2
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Александр Сметанин
На следующей игре новость: Джимми Батлер посетил матч Коко Гауфф на ЮС опен
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Tim Timson
летняя подработка)
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Achilles 21
Ответ milya ololo
а что с очками не так?
ну нормальный адекватный человек такие очки не наденет, особенно парень
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milya ololo
Ответ Achilles 21
ну нормальный адекватный человек такие очки не наденет, особенно парень
вы небось еще такого перца на районе и спросите за внешний вид, да? :)
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Achilles 21
Ответ milya ololo
вы небось еще такого перца на районе и спросите за внешний вид, да? :)
по юности спрашивали и за длинные волосы и за серьги в ушах и за прикиды не пацанские,а сейчас как то по барабану
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