Звездный форвард « » пришел поддержать американскую теннисистку Коко Гауфф в матче третьего круга US Open.

Батлер был замечен на матче между Гауфф и бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (3:6, 6:3, 6:0). Баскетболист сидел за популярным певцом Джастином Бибером и его женой моделью Хейли Бибер.

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Фото: Hoops Distro.