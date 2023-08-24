Джимми Батлер поучаствовал в теннисном шоу, выступив в роли болбоя и обыграв Карлоса Алькараса

Теги Майами US Open НБА видео Джимми Батлер Фрэнсис Тиафу Карлос Алькарас Баскетбол

Звезда «Майами» Джимми Батлер принял участие в благотворительном теннисном шоу Stars of the Open, предваряющем последний в сезоне турнир «Большого шлема». US Open стартует 28 августа.

Баскетболист попробовал себя в роли болбоя во время выставочного матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Фрэнсисом Тиафо.

Затем Батлер взял в руки ракетку и обыграл в одном розыгрыше действующего чемпиона US Open.

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