Джимми Батлер поучаствовал в теннисном шоу, выступив в роли болбоя и обыграв Карлоса Алькараса

Звезда «Майами» Джимми Батлер принял участие в благотворительном теннисном шоу Stars of the Open, предваряющем последний в сезоне турнир «Большого шлема». US Open стартует 28 августа.

Баскетболист попробовал себя в роли болбоя во время выставочного матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Фрэнсисом Тиафо.

Затем Батлер взял в руки ракетку и обыграл в одном розыгрыше действующего чемпиона US Open.

