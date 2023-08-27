Сэм Митчелл – Адетокумбо: «Когда нужно было сделать шаг вперед, как настоящая звезда, ты притих. При этом сейчас выдвигаешь какие-то требования»

Лучший тренер-2007 Сэм Митчелл раскритиковал лидера « » за то, что грек не взял ответственность за провал команды в минувшем плей-офф.

Митчелл отреагировал на слова двукратного MVP, что он не станет продлевать контракт с «Бакс», если «не будет чувствовать, что все стремятся к чемпионству».

«Это уже второе поражение в плей-офф, когда люди спрашивают, почему ты не оборонялся против лучшего игрока команды соперника. А ты сидишь и отвечаешь одно и то же: «Ну, тренер не поставил меня на него».

Но при этом ты можешь прийти на пресс-конференцию и выдвинуть все эти требования. А как насчет серии? Когда можно было что-то сделать с игрой. Когда можно было сказать: «Эй, тренер, я взял ». Где все это было тогда?

В тот момент, когда нужно было сделать шаг вперед, как настоящая звезда, ты притих. О чем ты сейчас говоришь?» – заявил Митчелл в эфире Siruis XM NBA Radio.

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