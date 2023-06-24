Антон Юдин: «Есть предложения по работе главным тренером от команд Единой лиги ВТБ и Суперлиги»

Бывший ассистент главного тренера ЦСКА Антон Юдин в интервью «Матч ТВ» заявил, что покинул московский клуб по обоюдному согласию сторон и у него есть предложения по работе в качестве главного тренера от команд Единой лиги ВТБ и Суперлиги.

— Как прокомментирую уход из ЦСКА? Это обоюдное решение. Закончился контракт. Поступают ли предложения по работе? Да, но пока, наверное, преждевременно говорить об этом.

— И все же можете сказать, откуда эти команды? Из Суперлиги, из Единой лиги?

— Одна из Единой лиги и одна из Суперлиги. Пока идут переговоры.

— Там вас желают видеть в качестве ассистента главного тренера?

— Нет, в качестве главного тренера.

За плечами Юдина четыре сезона в качестве игрока ЦСКА (трехкратный чемпион России) и девять – в качестве ассистента тренера. Антон работал помощником Димитриса Итудиса и Эмила Райковича, дважды выигрывал Евролигу и шесть раз – Единую лигу ВТБ.

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