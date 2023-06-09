Александр Герасимов возглавит «Барнаул»

Новым главным тренером клуба Суперлиги «Барнаул» станет Александр Герасимов.

Последние три сезона 43-летний специалист тренировал «ЦСКА-Юниор». Он привел молодежную команду к чемпионству сезона-20/21 и серебряным медалям в 2022-м.

Также в свой первый сезон Герасимов был признан лучшим тренером Единой молодежной лиги ВТБ. Ранее Александр приводил к чемпионству «Химки-2».

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