Рэджон Рондо рассказал историю, как он узнал по радио, что порвал «кресты»: «Как вы получаете информацию даже быстрее, чем я сам?»

Теги Лэрри Берд Бостон Рэджон Рондо Майами Джей Джей Редик Кайл Корвер НБА Баскетбол

2-кратный чемпион НБА Рэджон Рондо рассказал историю из 2013 года о том, как он хотел продолжить играть с разрывом крестообразной связки в погоне за рекордом Лэрри Берда.

«Я порвал «кресты» в Атланте. Адреналин так зашкаливает, что я даже не чувствую этого в тот момент. Просто подумал, что потянул, может. Мы выходим из тайм-аута, говорю: «Я взял Корвера». Он забивает две трешки подряд. Я говорю: «Ладно, я не взял Корвера». Сел на скамейку, игра закончилась.

Кажется, у меня было три трипл-дабла подряд (на самом деле два – прим.), и я пытаюсь побить рекорд Берда. Сажусь в самолет, лед там приложил. Я такой молодой ведь, думаю, что все восстановится. На следующий день по пути на тренировку не могу даже дойти до двери. Хромаю.

Мы в Майами. У меня есть шанс побить рекорд Берда, бла-бла-бла. Побросал перед игрой, стараюсь не обращать внимание. Выхожу из душа, и один из врачей говорит: «Ну-ка сядь». Смотрит на колено и говорит: «Ты сегодня не играешь. Поехали в больницу».

Думаю: какая больница, воскресенье, все закрыто? Поехал, сделал МРТ, и на пути назад доктор включает радио, а там говорят: «Рондо вылетел с разрывом передней крестообразной связки». Я такой: «Как, черт возьми, вы получаете информацию даже быстрее, чем я сам?» – поделился Рондо в подкасте Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

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7 комментариев

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Shuter
Ответ <~Inter~>
какую-то фантастику рассказывает. При полном разрыве связки двигаться нереально, а он доиграл матч и во время подготовки к следующей игре ещё броски какие-то делал
когда связки рвутся, то сустав вылетает частично. есть люфт, ходить можно. когда разрыв( надрыв) то сразу не чувствуешь, но опухоль есть.
у меня так было. бегать ещё можешь. но все на адреналин
+7
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+7
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@43@
Ответ <~Inter~>
какую-то фантастику рассказывает. При полном разрыве связки двигаться нереально, а он доиграл матч и во время подготовки к следующей игре ещё броски какие-то делал
Ну так это известная история и то что играл с разрывом и то что готовился к следующей игре
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Barkamol Abdullaev
Ну врач который проводил МРТ слил инфо про травму, что тут удивительного
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jxmazefan
Ответ <~Inter~>
какую-то фантастику рассказывает. При полном разрыве связки двигаться нереально, а он доиграл матч и во время подготовки к следующей игре ещё броски какие-то делал
Там Порзингис в историю с изнасилованием после той травмы от Нью Йорка попал, а вы про двигаться ХА
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<~Inter~>
Ответ Shuter
когда связки рвутся, то сустав вылетает частично. есть люфт, ходить можно. когда разрыв( надрыв) то сразу не чувствуешь, но опухоль есть. у меня так было. бегать ещё можешь. но все на адреналин
адреналин несколько часов держится, а он рассказывает что сел на самолёт и на следующий день участвовал в подготовке к игре
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