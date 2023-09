2-кратный чемпион НБА Рэджон Рондо рассказал историю из 2013 года о том, как он хотел продолжить играть с разрывом крестообразной связки в погоне за рекордом .

«Я порвал «кресты» в Атланте. Адреналин так зашкаливает, что я даже не чувствую этого в тот момент. Просто подумал, что потянул, может. Мы выходим из тайм-аута, говорю: «Я взял ». Он забивает две трешки подряд. Я говорю: «Ладно, я не взял Корвера». Сел на скамейку, игра закончилась.

Кажется, у меня было три трипл-дабла подряд (на самом деле два – прим.), и я пытаюсь побить рекорд Берда. Сажусь в самолет, лед там приложил. Я такой молодой ведь, думаю, что все восстановится. На следующий день по пути на тренировку не могу даже дойти до двери. Хромаю.

Мы в . У меня есть шанс побить рекорд Берда, бла-бла-бла. Побросал перед игрой, стараюсь не обращать внимание. Выхожу из душа, и один из врачей говорит: «Ну-ка сядь». Смотрит на колено и говорит: «Ты сегодня не играешь. Поехали в больницу».

Думаю: какая больница, воскресенье, все закрыто? Поехал, сделал МРТ, и на пути назад доктор включает радио, а там говорят: «Рондо вылетел с разрывом передней крестообразной связки». Я такой: «Как, черт возьми, вы получаете информацию даже быстрее, чем я сам?» – поделился Рондо в подкасте Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

